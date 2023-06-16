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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

В сезоне-2023/24 команды РПЛ будут играть мячами компании Nike

В следующем сезоне чемпионата России по футболу будут использоваться мячи спортивного бренда Nike.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В сезоне-2023/2024 клубы РПЛ будут играть мячами Nike, такое решение было принято на Общем собрании лиги с учетом проведенных тестирований», — говорится в сообществе лиги в ВК.

Компания Nike ушла с российского рынка. Представители Российского футбольного союза сообщали, что рассматривают несколько вариантов поставки мячей, в числе которых и параллельный импорт Nike.

Накануне РФС подписал соглашение о техническом партнерстве с российско-немецким брендом Jogel. До этого многолетним спонсором РФС была немецкая компания Adidas. Контракт с компанией подошел к концу и его не продлили.

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