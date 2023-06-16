В сезоне-2023/24 команды РПЛ будут играть мячами компании Nike
Премьер-лига: таблица и календарь
В следующем сезоне чемпионата России по футболу будут использоваться мячи спортивного бренда Nike.
В следующем сезоне чемпионата России по футболу будут использоваться мячи спортивного бренда Nike.
«В сезоне-2023/2024 клубы РПЛ будут играть мячами Nike, такое решение было принято на Общем собрании лиги с учетом проведенных тестирований», — говорится в сообществе лиги в ВК.
Компания Nike ушла с российского рынка. Представители Российского футбольного союза сообщали, что рассматривают несколько вариантов поставки мячей, в числе которых и параллельный импорт Nike.
Накануне РФС подписал соглашение о техническом партнерстве с российско-немецким брендом Jogel. До этого многолетним спонсором РФС была немецкая компания Adidas. Контракт с компанией подошел к концу и его не продлили.