«Спартак» назвал имя лучшего молодого игрока клуба
21-летний Руслан Литвинов признан лучшим молодым игроком клуба по итогам сезона-2022/23.
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21-летний Руслан Литвинов признан лучшим молодым игроком клуба по итогам сезона-2022/23.
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим молодым игроком клуба по итогам сезона 2022/23.
21-летний Литвинов выступает на позиции опорного полузащитника. В ряде матчей, когда были травмированы защитники «красно-белых», Руслан также играл в центре обороны.
В сезоне-2022/23 Литвинов провел 25 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.