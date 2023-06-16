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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» назвал имя лучшего молодого игрока клуба

21-летний Руслан Литвинов признан лучшим молодым игроком клуба по итогам сезона-2022/23.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим молодым игроком клуба по итогам сезона 2022/23.

21-летний Литвинов выступает на позиции опорного полузащитника. В ряде матчей, когда были травмированы защитники «красно-белых», Руслан также играл в центре обороны.

В сезоне-2022/23 Литвинов провел 25 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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