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15:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильского новичка «Урала» прооперировали из-за приступа аппендицита

Защитник футбольного клуба «Урал» Итало был экстренно прооперирован в одной из больниц Екатеринбурга после приступа аппендицита, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ФК "Урал"

Бразильский футболист идет на поправку и приступит к тренировкам через 3−4 недели.

— Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита. Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию.

Защитник шлет вам большой привет и уже идет на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя 3−4 недели, — говорится в заявлении на официальной странице клуба в VK.

21-летний Итало — воспитанник бразильского «Фигейренсе». Он также выступал за «Сан-Бернарду», а с 2022 года играл за португальскую «Санта-Клару». Бразилец взят у португальского клуба в годичную аренду.

«Урал» завершил прошлый сезон на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге, а в розыгрыше Кубка России дошел до финала «Пути регионов», где уступил «Краснодару».

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