Бразильского новичка «Урала» прооперировали из-за приступа аппендицита

Бразильский футболист идет на поправку и приступит к тренировкам через 3−4 недели.

— Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита. Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию.

Защитник шлет вам большой привет и уже идет на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя 3−4 недели, — говорится в заявлении на официальной странице клуба в VK.

21-летний Итало — воспитанник бразильского «Фигейренсе». Он также выступал за «Сан-Бернарду», а с 2022 года играл за португальскую «Санта-Клару». Бразилец взят у португальского клуба в годичную аренду.