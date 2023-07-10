Бразильского новичка «Урала» прооперировали из-за приступа аппендицита
Защитник футбольного клуба «Урал» Итало был экстренно прооперирован в одной из больниц Екатеринбурга после приступа аппендицита, сообщает пресс-служба клуба.
Защитник футбольного клуба «Урал» Итало был экстренно прооперирован в одной из больниц Екатеринбурга после приступа аппендицита, сообщает пресс-служба клуба.
Бразильский футболист идет на поправку и приступит к тренировкам через 3−4 недели.
— Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита. Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию.
Защитник шлет вам большой привет и уже идет на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя 3−4 недели, — говорится в заявлении на официальной странице клуба в VK.
21-летний Итало — воспитанник бразильского «Фигейренсе». Он также выступал за «Сан-Бернарду», а с 2022 года играл за португальскую «Санта-Клару». Бразилец взят у португальского клуба в годичную аренду.
«Урал» завершил прошлый сезон на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге, а в розыгрыше Кубка России дошел до финала «Пути регионов», где уступил «Краснодару».