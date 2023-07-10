Медину и Бонгонда заметили в форме «Спартака» на «Открытие Арене»

На фото потенциальные новички «красно-белых» одеты в форму «Спартака» и стоят рядом с главным тренером Гильермо Абаскалем и генеральным директором клуба Олегом Малышевым.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. 26-летний парагваец провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

По информации СМИ, за Бонгонда «красно-белые» отдадут до 10 миллионов евро. А за Медину порядка 7,5 миллиона евро. Агент парагвайского футболиста уже подтвердил трансфер.