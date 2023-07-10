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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Медину и Бонгонда заметили в форме «Спартака» на «Открытие Арене»

В соцсетях появилась фотография с полузащитником ЦСКА Хесусом Мединой и полузащитником «Кадиса» Тео Бонгонда на домашнем стадионе «Спартака».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

На фото потенциальные новички «красно-белых» одеты в форму «Спартака» и стоят рядом с главным тренером Гильермо Абаскалем и генеральным директором клуба Олегом Малышевым.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года. 26-летний парагваец провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

По информации СМИ, за Бонгонда «красно-белые» отдадут до 10 миллионов евро. А за Медину порядка 7,5 миллиона евро. Агент парагвайского футболиста уже подтвердил трансфер.

Сезон-2022/23 «Спартак» завершил на третьем месте в РПЛ, набрал 54 очка.

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 Медину и Бонгонда заметили в форме «Спартака» на «Открытие Арене»
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