Хасимото вновь приостановит контракт с «Ростовом» и будет выступать в Испании
Японский полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото продолжит выступать за испанскую «Уэску».
Ростов
Уэска
29-летний Кенто Хасимото вновь приостановит контракт с «Ростовом».
В 2022 году ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке. Хасимото в марте 2022 года подписал контракт с японским «Виссел Кобе», а с июля выступает за «Уэску».
Контракт японца с «Ростовом» действует до лета 2024 года.
За «Ростов» японец провел 29 матчей в Премьер-лиге, забил 8 мячей.
«Уэска» выступает в Сегунде, второй по значимости футбольной лиге Испании. В минувшем сезоне клуб занял 15-е место в турнирной таблице.