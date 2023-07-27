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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Хасимото вновь приостановит контракт с «Ростовом» и будет выступать в Испании

Японский полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото продолжит выступать за испанскую «Уэску».

Ростов
Уэска
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Источник: РИА "Новости"

29-летний Кенто Хасимото вновь приостановит контракт с «Ростовом».

В 2022 году ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке. Хасимото в марте 2022 года подписал контракт с японским «Виссел Кобе», а с июля выступает за «Уэску».

Контракт японца с «Ростовом» действует до лета 2024 года.

За «Ростов» японец провел 29 матчей в Премьер-лиге, забил 8 мячей.

«Уэска» выступает в Сегунде, второй по значимости футбольной лиге Испании. В минувшем сезоне клуб занял 15-е место в турнирной таблице.

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