Болельщиков «Балтики» облили зеленкой перед матчем со «Спартаком»

По информации источника, инцидент произошел около пятизвездочного отеля «Хаятт» в Москве. Нападающий в маске подкараулил болельщиков «Балтики» на выходе из фанатского автобуса, облил их зеленкой и скрылся в неизвестном направлении. Сообщается, что пострадали не менее 10 человек. На месте работают скорая и полиция.