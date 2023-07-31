Болельщиков «Балтики» облили зеленкой перед матчем со «Спартаком»
Фанатов калининградской «Балтики» облили зеленкой перед матчем второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Фанатов калининградской «Балтики» облили зеленкой перед матчем второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, инцидент произошел около пятизвездочного отеля «Хаятт» в Москве. Нападающий в маске подкараулил болельщиков «Балтики» на выходе из фанатского автобуса, облил их зеленкой и скрылся в неизвестном направлении. Сообщается, что пострадали не менее 10 человек. На месте работают скорая и полиция.
Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня, 31 июля на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 19:30 мск.
В прошлом сезоне «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Командой руководит бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. В первом туре калининградцы на выезде уступили «Сочи» (0:2).