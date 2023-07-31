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09:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщиков «Балтики» облили зеленкой перед матчем со «Спартаком»

Фанатов калининградской «Балтики» облили зеленкой перед матчем второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Балтика
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, инцидент произошел около пятизвездочного отеля «Хаятт» в Москве. Нападающий в маске подкараулил болельщиков «Балтики» на выходе из фанатского автобуса, облил их зеленкой и скрылся в неизвестном направлении. Сообщается, что пострадали не менее 10 человек. На месте работают скорая и полиция.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня, 31 июля на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 19:30 мск.

В прошлом сезоне «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Командой руководит бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. В первом туре калининградцы на выезде уступили «Сочи» (0:2).

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