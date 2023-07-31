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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны подробности нападения на фанатов «Балтики» в Москве

Болельщикам «Балтики» первый за 25 лет выезд на матч Премьер-лиги запомнится надолго.

Балтика
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В ночь с 30 на 31 июля возле пятизвездочного отеля «Хаятт» двое неизвестных облили зеленкой болельщиков калининградской «Балтики».

Калининградцы приехали в Москву на матч с московским «Спартаком». Нападавшие в масках подкараулили болельщиков около выхода из автобуса, после чего выплеснули едкий краситель. От нападения пострадало более 10 человек.

«Вечером прогулялись на яхте по Москве-реке. Приехали в наш отель на полном позитиве — все было хорошо. У входа в гостиницу, как выяснилось при просмотре камер, нас поджидали двое человек в масках. Когда мы пошли от микроавтобуса ко входу, эти двое забежали в нашу толпу и именно мое лицо опрыскали зеленкой из пульверизатора, с криками: “Спартак” — чемпион! “Балтика” — говно!» — сказал организатор поездки болельщиков «Балтики» в Москву Константин Стармоусов корреспонденту Sport24.

«Роговица глаза до сих пор побаливает. Но я оцениваю это как баловство. Зла на них не держу», — добавил Стармоусов.

При этом, по словам Константина, у него не пропало желание организовывать выезды калининградцев в другие города.

«Наоборот — появился еще больший задор», — заявил он журналистам.

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