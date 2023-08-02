Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
Генк
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:00
АЕК Л
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
21:30
Галатасарай
Жальгирис В
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Спартак
Балтика
21
30.07
Краснодар
Сочи
20
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
30.07
Факел
Локомотив
14
30.07
Рубин
Оренбург
11
29.07
Ростов
Зенит
11
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Спартак» отказался от кандидатуры защитника «Флуминенсе» Нино

Бразильский центральный защитник не пополнит ряды московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» рассматривал кандидатуру 26-летнего бразильского защитника «Флуминенсе» Нино в качестве возможного усиления, но решил отказаться от идеи с его приобретением. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, в «Спартаке» сомневаются в скоростных качествах футболиста и что он сможет играть при высокой линии обороны. Отмечается, что официальных контактов между клубами не было.

За «Флуминенсе» бразильский защитник выступает с 2020 года. На его счету 12 голов и четыре результативных передачи в 216 матчах. Соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Летней Универсиаде спортсменка из Сомали пробежала 100 метров...
Даниил Медведев сыграет на турнире в Канаде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь