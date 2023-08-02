Источник: «Спартак» отказался от кандидатуры защитника «Флуминенсе» Нино
Бразильский центральный защитник не пополнит ряды московского клуба.
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Бразильский центральный защитник не пополнит ряды московского клуба.
Московский «Спартак» рассматривал кандидатуру 26-летнего бразильского защитника «Флуминенсе» Нино в качестве возможного усиления, но решил отказаться от идеи с его приобретением. Об этом сообщает Metaratings.
По сведениям источника, в «Спартаке» сомневаются в скоростных качествах футболиста и что он сможет играть при высокой линии обороны. Отмечается, что официальных контактов между клубами не было.
За «Флуминенсе» бразильский защитник выступает с 2020 года. На его счету 12 голов и четыре результативных передачи в 216 матчах. Соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.