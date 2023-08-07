Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Первая лига
6.08
Родина
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первая лига
6.08
Кубань
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
6.08
Зенит
Динамо
23
Футбол. Первая лига
6.08
Динамо Мх
КАМАЗ
01
Футбол. Премьер-лига
6.08
Сочи
Ахмат
12
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.08
Сочи
Ахмат
12
6.08
Зенит
Динамо
23
6.08
Балтика
Факел
21
5.08
ЦСКА
Локомотив
41
5.08
Рубин
Спартак
14
5.08
Оренбург
Урал
02
5.08
Крылья Советов
Ростов
51
4.08
Краснодар
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса»

25-летний игрок сборной Молдовы и «Олимпиакоса» Олег Рябчук продолжит свою карьеру в «Спартаке».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак"

«Спартак» и греческий «Олимпиакос» согласовали переход Олега Рябчука. Об этом московский клуб объявил на своем сайте. Контракт с молдавским футболистом подписан на три года.

Олег Рябчук выступает на позиции левого защитника и выбрал 2-й игровой номер.

Рябчук с раннего детства обучался футболу в Португалии, выступая на юношеском и молодежном уровне, в том числе за лиссабонский «Спортинг» и «Порту».

Первым игроком Рябчука на взрослом уровне стал также португальский клуб — «Пасуш де Феррейра». В 2021 году защитник перешел в греческий «Олимпиакос». В сезоне 2022/23 он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч.


Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.


На счету Рябчука 41 матч за сборную Молдовы.

Ранее «Спартак» хотел подписать левого защитника «Сассуоло» Рожерио, однако трансфер сорвался. Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал ситуацию словами: «Не хотим иметь дело с русскими».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дональд Трамп отреагировал на вылет сборной США с женского ЧМ по футболу
Месси забил 64-й гол со штрафного — это шестой показатель в истории
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь