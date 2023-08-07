«Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса»

«Спартак» и греческий «Олимпиакос» согласовали переход Олега Рябчука. Об этом московский клуб объявил на своем сайте. Контракт с молдавским футболистом подписан на три года.

Олег Рябчук выступает на позиции левого защитника и выбрал 2-й игровой номер.

Рябчук с раннего детства обучался футболу в Португалии, выступая на юношеском и молодежном уровне, в том числе за лиссабонский «Спортинг» и «Порту».

Первым игроком Рябчука на взрослом уровне стал также португальский клуб — «Пасуш де Феррейра». В 2021 году защитник перешел в греческий «Олимпиакос». В сезоне 2022/23 он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.