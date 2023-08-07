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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Медина стал первым футболистом в XXI веке, кто забивал за «Спартак» и ЦСКА

Полузащитник Хесус Медина забил в своем дебютном матче за «Спартак» и стал обладателем уникального достижения. Об этом сообщает Opta Sports.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

26-летний парагваец вышел на замену на 58-й минуте матча третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» (4:1) и спустя минуту стал автором забитого мяча, который впоследствии оказался для «Спартака» победным.

В июне Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА за 6 млн евро и стал первым за 29 лет футболистом, осуществившим прямой трансфер между этими командами. После гола за «красно-белых» он стал первым футболистом в XXI веке, кому удавалось забивать за обе команды в высшем дивизионе чемпионата России.

До Медины за ЦСКА и «Спартак» в XXI веке играли четыре футболиста: вратарь Дмитрий Гончаров, защитник Никита Чернов и полузащитники Роман Широков и Роман Еременко. Никому из них прежде не удавалось отличиться за оба московских клуба.

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с девятью набранными очками, опережая идущий на втором месте «Краснодар» по дополнительным показателям.

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