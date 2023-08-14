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09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

17-летний полузащитник ЦСКА сумел избежать перелома позвоночника

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прошел медобследование и избежал перелома позвоночника. Об этом сообщает пресс-слжуба армейского клуба.

ЦСКА
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Источник: https://t.me/pfccskamoscow

17-летний воспитанник армейцев вышел в стартовом составе команды на матч четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (3:1). Из-за повреждения он был заменен в перерыве матча. После окончания игры с симптомами острой боли Глебова на носилках доставили к машине скорой помощи и госпитализировали. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что у футболиста не двигалась нога.

«Кириллу выполнили КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости. На сегодняшний день ему предписан постельный режим. Далее сделаем дополнительную МРТ, после чего определим срок лечения. На данный момент можно констатировать, что, к счастью, худший из прогнозов не подтвердился — никаких данных о переломе позвоночника не получено», — сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Глебов дебютировал за первую команду ЦСКА в марте 2023 года. Молодой футболист провел за армейцев девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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