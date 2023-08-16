В Москве появились улицы в честь легенд «Спартака»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о присвоении названий новым улицам в районе Покровское-Стрешнево.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о присвоении названий новым улицам в районе Покровское-Стрешнево.
«Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте “Активный гражданин”. Четыре улицы названо в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба “Спартак”: улица Братьев Старостиных, улица Константина Бескова, улица Федора Черенкова, улица Николая Озерова», — написал Собянин.
Братья Старостины считаются основателями спортивного общества «Спартак», которое ведет свою историю с 1935 года. Бесков — один из главных тренеров в истории «красно-белых», возглавлявший команду с 1977 по 1988 год. Черенков был главной звездой «Спартака» Бескова и стал рекордсменом клуба по сыгранным матчам (514). Озеров вошел в историю как главный спортивный комментатор советской эпохи и один из главных болельщиков в истории «Спартака».
В 2021 году одну из улиц в районе Покровское-Стрешнево назвали в честь легендарного игрока «Спартака» Игоря Нетто, который выигрывал со сборной СССР Олимпиаду-1956 в Мельбурне и Евро-1960 — первый в истории розыгрыш чемпионата Европы по футболу.