В Москве появились улицы в честь легенд «Спартака»

«Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте “Активный гражданин”. Четыре улицы названо в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба “Спартак”: улица Братьев Старостиных, улица Константина Бескова, улица Федора Черенкова, улица Николая Озерова», — написал Собянин.

Братья Старостины считаются основателями спортивного общества «Спартак», которое ведет свою историю с 1935 года. Бесков — один из главных тренеров в истории «красно-белых», возглавлявший команду с 1977 по 1988 год. Черенков был главной звездой «Спартака» Бескова и стал рекордсменом клуба по сыгранным матчам (514). Озеров вошел в историю как главный спортивный комментатор советской эпохи и один из главных болельщиков в истории «Спартака».