«Балтика» подпишет защитника сборной Чили

По информации источника, калининградский клуб заплатит «Уракану» за 29-летнего футболиста 1,4 млн евро. Не исключено, что сделка будет оформлена как аренда с правом выкупа.

Журналист ESPN Пабло Рамос сообщает, что «Балтика» уже договорилась с «Ураканом» и самим футболистом. Сторонам осталось лишь уладить мелкие детали по переходу чилийца.

Сото перешел в «Уракан» из чилийского «Палестино» в январе 2023 года. За аргентинский клуб Сото провел 30 матчей и отдал одну голевую передачу. В прошлом году Сото дебютировал за сборную Чили и провел за нее три матча.