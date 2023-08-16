«Балтика» подпишет защитника сборной Чили
Правый защитник сборной Чили и аргентинского «Уракана» Гильермо Сото переходит в «Балтику». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».
Правый защитник сборной Чили и аргентинского «Уракана» Гильермо Сото переходит в «Балтику». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».
По информации источника, калининградский клуб заплатит «Уракану» за 29-летнего футболиста 1,4 млн евро. Не исключено, что сделка будет оформлена как аренда с правом выкупа.
Журналист ESPN Пабло Рамос сообщает, что «Балтика» уже договорилась с «Ураканом» и самим футболистом. Сторонам осталось лишь уладить мелкие детали по переходу чилийца.
Сото перешел в «Уракан» из чилийского «Палестино» в январе 2023 года. За аргентинский клуб Сото провел 30 матчей и отдал одну голевую передачу. В прошлом году Сото дебютировал за сборную Чили и провел за нее три матча.
После четырех туров «Балтика» имеет три набранных очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Примечательно, что за клуб из Калининграда уже выступает один чилиец, нападающий Анхело Энрикес.