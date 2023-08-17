«Спартак» представил третий комплект формы, посвященный победам над «Аяксом»
Третий комплект формы московского клуба на сезон 2023/24 выполнен в красно-черных цветах.
Третий комплект формы московского клуба на сезон 2023/24 выполнен в красно-черных цветах.
Форма представляет собой футболку в вертикальную красно-черную полоску и черные шорты с красной окантовкой по кругу внизу.
«Представляем третий комплект формы на сезон-2023/24, посвященный историческим победам над “Аяксом” 25 лет назад. При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
В марте 1998 года «Спартак» дважды обыграл нидерландский клуб — сначала в гостях со счетом 3:1, а потом на своем поле со счетом 1:0. В полуфинале турнира московская команда уступила миланскому «Интеру» — 1:2, 1:2.
Дальше полуфинала «красно-белые» в еврокубках не проходили.