«Спартак» представил третий комплект формы, посвященный победам над «Аяксом»

В марте 1998 года «Спартак» дважды обыграл нидерландский клуб — сначала в гостях со счетом 3:1, а потом на своем поле со счетом 1:0. В полуфинале турнира московская команда уступила миланскому «Интеру» — 1:2, 1:2.

Дальше полуфинала «красно-белые» в еврокубках не проходили.