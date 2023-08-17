Матчи 5-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

«Российская Премьер-лига выражает соболезнования всем родственникам жертв трагедии в Махачкале, а также родным и коллегам Андрея Будогосского», — говорится на сайте РПЛ.

Бывший руководитель департамента судейства РФС Андрей Будогосский ушел из жизни 16 августа в возрасте 73 лет. После окончания судейской карьеры Будогосский открыл центр «Футбольный арбитр», в котором в разные годы проходили подготовку многие российские судьи, в том числе Сергей Карасев, Евгений Турбин и Андрей Чеботарев.

В столице Дагестана в результате взрыва на АЗС 14 августа погибли 35 человек, всего пострадали более 100 человек.