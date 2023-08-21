Winline запустил проект «Гол на миллион»

Проект, который состоит из двух этапов, будет реализован в течение всего сезона российской премьер-лиги. Первый этап — это конкурс прогнозов на матчи чемпионата страны. Второй — оффлайн мероприятие в перерыве Winline Матч Тура, в рамках которого лучший прогнозист по итогам предыдущего месяца получит свой шанс забить гол на миллион.

Конкурс прогнозов

Для участия в конкурсе прогнозов необходимо зарегистрироваться на интернет-платформе https://goal.wmt.top/ и сделать прогнозы на ближайший тур РПЛ. Правильно угаданный результат, разница мячей или исход матча будут приносить очки.

Набранные баллы можно удвоить. Для этого нужно быть либо действующим клиентом Winline, либо завести аккаунт и внести любой депозит на счет. Затем будет необходимо добавить Winline ID на платформу «Гол на миллион», которая автоматически считает информацию, и набранные за прогнозы очки начнут удваиваться.

По итогам каждой игровой недели 10 лучших прогнозистов будут отмечены фрибетами от Winline на суммы от 1 до 10 тысяч рублей, а также билетами на матчи РПЛ. Однако главные победители будут определяться по итогам каждого календарного месяца.

Гол на миллион в перерыве матча тура

Занявший третье место по итогам месяца участник конкурса прогнозов получит игровую приставку, призом за второе место станет смартфон, а лучший прогнозист получит приглашение на Winline Матч Тура. Если победитель будет из другого города, то Winline не просто обеспечит его билетами на лучшие на стадионе места, но и возьмёт на себя всю логистику.