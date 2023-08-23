Легионер ЦСКА ответил, почему решил сыграть свадьбу в Москве
Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар объяснил решение отпраздновать свадьбу в России.
ЦСКА
Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар объяснил решение отпраздновать свадьбу в России.
«Я сделал своей любимой предложение, мы ждем малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден — Москва. Скоро я стану отцом, у меня будет мальчик, который родится тоже в столице России. Мне и моей семье комфортно в России», — сказал Зделар корреспонденту Sport24.
Зделар перешел в ЦСКА в июле 2022 года. До этого сербский полузащитник выступал за сербские клубы ОФК и «Партизан», греческий «Олимпиакос» и испанскую «Мальорку». Контракт Зделара с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.
В составе московского клуба Зделар стал обладателем Кубка России.