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19:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Легионер ЦСКА ответил, почему решил сыграть свадьбу в Москве

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар объяснил решение отпраздновать свадьбу в России.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Я сделал своей любимой предложение, мы ждем малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден — Москва. Скоро я стану отцом, у меня будет мальчик, который родится тоже в столице России. Мне и моей семье комфортно в России», — сказал Зделар корреспонденту Sport24.

Зделар перешел в ЦСКА в июле 2022 года. До этого сербский полузащитник выступал за сербские клубы ОФК и «Партизан», греческий «Олимпиакос» и испанскую «Мальорку». Контракт Зделара с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

В составе московского клуба Зделар стал обладателем Кубка России.

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