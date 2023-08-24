Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:30
Норшелланн
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Абердин
Футбол. Еврокубки
20:00
Фарул
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Сепси
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Твенте
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо К
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
20:00
Рапид В
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Целе
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
21:00
Мидтьюлланн
Легия
Футбол. Еврокубки
21:00
Лилль
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Адана Демирспор
Футбол. Еврокубки
21:30
Юнион
Лугано
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Осасуна
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Бранн
Футбол. Еврокубки
21:45
Хартс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Чукарички
Футбол. Еврокубки
22:00
ЛАСК
Зриньски
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.08
Ахмат
Оренбург
40
20.08
Спартак
Зенит
13
20.08
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
19.08
Краснодар
Локомотив
11
19.08
Балтика
Урал
01
19.08
Динамо
ЦСКА
21
18.08
Рубин
Крылья Советов
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Георгий Щенников может продолжить карьеру в «Торпедо»

«Торпедо» предлагает Георгию Щенникову контракт на два года. Об этом сообщает источник «Чемпионата».

ЦСКА
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

32-летний Щенников играл за ЦСКА с 2009 года и покинул клуб этим летом.

По информации источника, главный тренер автозаводцев Жозеп Клотет ищет флангового защитника с ударной левой ногой. У Щенникова нет вариантов в Российской Премьер-Лиге, поэтому его переход в «Торпедо» возможен.

В минувшем сезоне московский клуб занял последнее 16-е место в РПЛ и сейчас играет в Первой лиге. После шести туров нового сезона «Торпедо» находится на шестой позиции.

На счету защитника десять голов и 15 результативных передач в 391 матче за ЦСКА. Вместе с красно-синими Георгий трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок страны.

Георгий Щенников также провел 10 матчей в составе сборной России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: защитником московского «Динамо» интересуется клуб Серии А
Магнус Карлсен впервые в карьере стал победителем Кубка мира
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь