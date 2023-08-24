Георгий Щенников может продолжить карьеру в «Торпедо»

32-летний Щенников играл за ЦСКА с 2009 года и покинул клуб этим летом.

По информации источника, главный тренер автозаводцев Жозеп Клотет ищет флангового защитника с ударной левой ногой. У Щенникова нет вариантов в Российской Премьер-Лиге, поэтому его переход в «Торпедо» возможен.

В минувшем сезоне московский клуб занял последнее 16-е место в РПЛ и сейчас играет в Первой лиге. После шести туров нового сезона «Торпедо» находится на шестой позиции.

На счету защитника десять голов и 15 результативных передач в 391 матче за ЦСКА. Вместе с красно-синими Георгий трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок страны.