Георгий Щенников может продолжить карьеру в «Торпедо»
«Торпедо» предлагает Георгию Щенникову контракт на два года. Об этом сообщает источник «Чемпионата».
«Торпедо» предлагает Георгию Щенникову контракт на два года. Об этом сообщает источник «Чемпионата».
32-летний Щенников играл за ЦСКА с 2009 года и покинул клуб этим летом.
По информации источника, главный тренер автозаводцев Жозеп Клотет ищет флангового защитника с ударной левой ногой. У Щенникова нет вариантов в Российской Премьер-Лиге, поэтому его переход в «Торпедо» возможен.
В минувшем сезоне московский клуб занял последнее 16-е место в РПЛ и сейчас играет в Первой лиге. После шести туров нового сезона «Торпедо» находится на шестой позиции.
На счету защитника десять голов и 15 результативных передач в 391 матче за ЦСКА. Вместе с красно-синими Георгий трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок страны.
Георгий Щенников также провел 10 матчей в составе сборной России.