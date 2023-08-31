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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» объявил о переходе Конти в аргентинский клуб

29-летний аргентинский защитник Херман Конти покинул «Локомотив» и продолжит карьеру в родном клубе.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Московский «Локомотив» объявил о переходе защитника Хермана Конти в аргентинский «Колон» на правах аренды.

«Мы желаем защитнику успешного выступления в “Колоне” и постоянной игровой практики», — написала пресс-служба «Локомотива».

В январе 2023 года Конти перешел в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. Права на защитника принадлежали лиссабонской «Бенфике», последний сезон перед переходом в московский клуб аргентинец на правах аренды провел в «Америке Минейро».

Конти — воспитанник клуба «Колон» из Санта-Фе. Также помимо упомянутых клубов защитник выступал за мексиканский «Атлас» и бразильскую «Баию».

За «Локомотив» аргентинский защитник сыграл пять матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.

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