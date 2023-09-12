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17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев поделился, что хочет сделать первым делом после завершения карьеры

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что после завершения карьеры первым делом хочет поехать в путешествие по Золотому кольцу России.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Агентство «Москва»

Акинфеев выступает за армейцев на протяжении всей карьеры.

"Первым делом, что я сделаю, — отдохну. Два, три, четыре месяца — не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьей. Потому что все эти тренировки, поездки на протяжении 22 лет выхолащивают. Все эти лица, мое лицо уже всем надоело по большому счету. На самом деле я мечтаю попутешествовать, первым делом съездить по Золотому кольцу России — для меня это ключевая галочка должна быть. Потом и на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению — красивые места. Чисто для себя, для познания, географии. Потом уже, когда голова будет чиста, когда появятся новые мысли, будет видно, будет ли это ЦСКА, что это будет и как. От меня там уже ничего зависеть не будет — не я же выбираю, кем хочу быть.

Мы просто свою страну на самом деле не знаем. Если покататься по нашей необъятной, то исландские гейзеры будут казаться не пойми чем по сравнению с нашими гейзерами на Дальнем Востоке. Та же рыбалка в условной Норвегии или еще где-то будет казаться детским лепетом по сравнению с рыбалкой в тайге. Понятно, там прекрасно и хорошо. Дело не в том, что я люблю и что мне нравится. В нашей стране куча мест, где ты реально можешь кайфануть. На Алтае какие-то божественные отели, реки, живешь в соснах — пять-шесть дней можно там спокойно провести и отключиться головой", — сказал Акинфеев в подкасте на официальной странице клуба в VK.

В составе ЦСКА Акинфеев стал шестикратным чемпионом России, завоевал по семь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

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