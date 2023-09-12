Акинфеев поделился, что хочет сделать первым делом после завершения карьеры

"Первым делом, что я сделаю, — отдохну. Два, три, четыре месяца — не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьей. Потому что все эти тренировки, поездки на протяжении 22 лет выхолащивают. Все эти лица, мое лицо уже всем надоело по большому счету. На самом деле я мечтаю попутешествовать, первым делом съездить по Золотому кольцу России — для меня это ключевая галочка должна быть. Потом и на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению — красивые места. Чисто для себя, для познания, географии. Потом уже, когда голова будет чиста, когда появятся новые мысли, будет видно, будет ли это ЦСКА, что это будет и как. От меня там уже ничего зависеть не будет — не я же выбираю, кем хочу быть.