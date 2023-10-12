Никите Симоняну исполнилось 97 лет

«Прославленный спартаковец, легенда, кумир красно-белых болельщиков и великий человек! Шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Лучший бомбардир в истории “Спартака” со 160 мячами! Поздравляем Никиту Павловича с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — говорится в опубликованном в телеграм-канале «Спартака» сообщении.