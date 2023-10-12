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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Никите Симоняну исполнилось 97 лет

12 октября отмечает день рождения олимпийский чемпион Игр в Мельбурне 1956 года и лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов) Никита Симонян.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Спартак» поздравил легендарного футболиста и тренера Никиту Симоняна с днем рождения.

«Прославленный спартаковец, легенда, кумир красно-белых болельщиков и великий человек! Шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Лучший бомбардир в истории “Спартака” со 160 мячами! Поздравляем Никиту Павловича с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — говорится в опубликованном в телеграм-канале «Спартака» сообщении.

Российский футбольный союз также поздравил Симоняна.

«Сегодня день рождения празднует олимпийский чемпион, лучший бомбардир в истории “Спартака”, многократный чемпион и обладатель кубка страны, живая легенда футбола — Никита Павлович Симонян. От всей души поздравляем Никиту Павловича! Желаем крепчайшего здоровья, счастья и исполнения всех желаний!» — написала пресс-служба РФС.

Никита Павлович Симонян — олимпийский чемпион Игр в Мельбурне 1956 года, четырехкратный чемпион СССР в качестве игрока в составе «Спартака» и трехкратный чемпион СССР в качестве главного тренера (дважды — со «Спартаком» и один раз — с ереванским «Араратом»).

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