Эдуард, или прерванный полет: как трагедия разрушила карьеру легенды советского футбола

Футболист обладал блестящей техникой, высокой скоростью и физической мощью, прекрасно видел поле, умел на поле практически все, сочетал таланты диспетчера и бомбардира: точные результативные передачи, включая фирменные пасы пяткой, и не берущиеся для вратаря удары. Полет Стрельцова к футбольным вершинам и мировой известности прервало обвинение в серьезном преступлении, за обвинением последовали суд и пятилетнее пребывание за решеткой. Стрельцов смог вернуться, стал чемпионом страны с родным клубом и даже был признан лучшим футболистом СССР. Однако уже десятилетия без ответа остается вопрос, какой была бы карьера Стрельцова, если бы не арест и судебный приговор, в которых многие видят руку советского руководства и КГБ. В этом тексте мы расскажем о судьбе легендарного советского футболиста.

Детство и начало карьеры

Эдуард Стрельцов родился 21 июля 1937 года в подмосковном городе Перово, который стал одним из районов Москвы в 1960 году, когда футболист уже находился в тюрьме. Отец и мать работали на заводе «Фрезер», туда же после окончания семилетки устроился слесарем-лекальщиком и сам Эдуард. К этому моменту отца уже не было в семье. Во время войны мать будущего футболиста Софья Фроловна узнала, что муж завел на фронте военно-полевой роман. В ответ Софья Фроловна написала письмо мужу, в котором сказала ему не возвращаться. Он и не вернулся. Жил в Киеве с новой семьей.

«Фрезер» был не только первым местом работы юного Эдуарда. Заводская команда стала одной из двух команд в его футбольной карьере. В детской команде завода «Фрезер» он был самым маленьким по росту, но играл центрального нападающего почти в той же манере, что и потом за мастеров. За одно лето он вырос сразу на тринадцать сантиметров и в 13 лет — совсем мальчишкой — стал выступать за мужскую команду завода.

В 1953 году после товарищеского матча между «Фрезером» и московским «Торпедо» 16-летний Стрельцов привлек внимание тренерского штаба соперников. Эдуард был приглашен на сборы и вскоре стал игроком «черно-белых», обретя ключевую команду своей карьеры.

В дебютном сезоне 1954 года главный тренер «Торпедо» Николай Морозов (именно он будет возглавлять сборную СССР на Чемпионате мира 1966 года, где советская команда добьется наилучшего для себя результата на ЧМ — четвертое место), стал регулярно подпускать к основному составу 17-летнего юношу. В нападении Стрельцов играл вместе с другим молодым игроком — Валентином Ивановым.

В год дебюта Стрельцова «Торпедо» выступило в чемпионате заметно хуже, чем в предыдущем сезоне. Молодой дуэт форвардов забил из тридцати четырех командных голов одиннадцать: семь Иванов и четыре Стрельцов.

И в Москве, и во всех городах, куда «Торпедо» приезжало, народ стал приходить на стадион — посмотреть на новых форвардов.

Осенью того же года Стрельцов вместе с Ивановым был приглашен на сборы национальной команды, за которую дебютировал в следующем 1955 году. В первом матче за сборную СССР Стрельцов сделал хет-трик в ворота сборной Швеции.

Короткий период славы, арест и суд

В своем втором и третьем сезоне в Высшей лиге Стрельцов суммарно забил 27 мячей и был включен в состав сборной СССР на Олимпийские игры в Мельбурне 1956 года. В ⅛ финала против Объединенной команды Германии Стрельцов забил победный гол на 86-й минуте, матч завершился со счетом 2:1. В четвертьфинальном матче была разгромлена сборная Индонезии, а в полуфинале сборная столкнулась с серьезным соперником — сборной Болгарии. Николай Тищенко и Валентин Иванов по ходу игры получили серьезные травмы, и так как замены игроков в то время были запрещены, сборная СССР фактически играла вдевятером. По истечении 90 минут игра перешла в овертайм, где на 95-й минуте болгары повели в счете. Исход игры перевернул Стрельцов, который сначала сравнял счет, а затем отдал голевой пас на Бориса Татушина. В финале при этом Стрельцов не сыграл — главный тренер Гавриил Качалин принял решение, что без Иванова не будет главного козыря в виде наигранной связки в нападении. Эдуарда в победном для советской сборной финале заменил Никита Симонян. По правилам Олимпиад не только замены запрещались, но и медалей отчеканили ровно одиннадцать — и тот, кто в финале на поле не выходил, оставался без золотой награды.

Однако даже невыход на поле в финальном матче не помешал Стрельцову занять место среди лучших футболистов континента. В 1956 году Стрельцов был номинирован на приз «Золотой мяч» журнала France Football и занял 13-е место, Лев Яшин занял пятое место в опросе.

Сразу же после вручения Симонян протянул золотую олимпийскую медаль Стрельцову. Эдуард отказался, сказав, что ему всего 19 (Симоняну уже было 30), мол, свою медаль получить еще успеет.

Самостоятельный и местами вздорный характер был основой для чемпионского духа. Стрельцова обожали болельщики, и он не отказывался от шумных компаний с употреблением спиртных напитков. Стрельцов выделялся и внешне, в частности, модной прической в стиле тедди-бой. Молодая звезда советского футбола пользовался большим успехом среди девушек. На одной из них — Алле Деменко — Стрельцов женился в 1957 году. Согласно легенде, Стрельцов отказал влюбленной в него дочери Екатерины Фурцевой (на тот момент члена Президиума ЦК КПСС) со словами: «У меня уже есть Алла».

Считается, что все эти факторы стали причиной сурового приговора, который сломает карьеру футболиста в 1958 году. В спортивном руководстве видели в поведении Стрельцова зачатки «звездной болезни». Также опасения вызывал и интерес к Стрельцову со стороны иностранных команд после серии матчей московского «Торпедо» против французских и шведских клубов. Например, совсем незадолго до этого в Испанию сбежал кумир венгерских болельщиков Ференц Пушкаш. Допустить побег молодого таланта в западную страну в СССР никак не могли.

В мае 1958 года, за несколько недель до Чемпионата мира в Швеции, на котором Стрельцов мог сверкнуть и выйти на еще более высокий уровень, случился ключевой в судьбе Стрельцова эпизод.

Летчик Эдуард Караханов пригласил Стрельцова и его партнеров по сборной Бориса Татушина и Михаила Огонькова на свою подмосковную дачу. На даче также были и девушки, включая Марину Лебедеву. Лебедева утром следующего дня написала заявление об изнасиловании, которое вскоре забрала, что не повлияло на ход следствия. Позднее Никита Симонян рассказал о том, что Стрельцов написал матери письмо, в котором «взял чужую вину на себя». После возбуждения уголовного дела жена Алла подала на развод.

В обмен на чистосердечное признание Стрельцову пообещали, что его оставят в заявке сборной перед чемпионатом мира, однако это обещание не было выполнено. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы с запретом заниматься футбольной деятельностью.

Стрельцов отбывал наказание в различных местах лишения свободы: сначала он работал на лесоповале в Кировской области, потом на оборонном заводе в Московской области, а позже был переведен в Тульскую область, где администрация определила его на должность библиотекаря.

Возвращение в большой футбол

В начале 1963 года Стрельцов был условно-досрочно освобожден из тульской колонии. Однако на протяжении двух лет футболист не мог получить разрешение на продолжение футбольной карьеры. В это время он работал на ЗИЛе, женился второй раз. Болельщики «Торпедо» писали письма в разные инстанции с просьбой вернуть игрока в команду. Личную просьбу Брежневу передал секретарь парткома ЗИЛа Аркадий Вольский. В 1965 году Стрельцов вернулся в большой футбол и в первый же сезон помог клубу стать чемпионом страны. По итогам сезона занял второе место в голосовании за лучшего футболиста СССР, проиграв только Валерию Воронину. Лучшим в стране его признают в 1967 году — и это после пяти лет тюрьмы и еще двух лет вынужденного простоя! Стрельцову так и не довелось сыграть на Чемпионатах мира. Спортивные власти сочли, что наличие в составе игрока с тюремным опытом повлияет на репутацию советской команды и, несмотря на желание главного тренера, нападающего не пустили на турнир 1966 года в Англии. Спортивная карьера Эдуарда Стрельцова завершилась в 1970 году вследствие полученной во время игры травмы — разрыва ахиллова сухожилия.

Несмотря на относительно недолгий срок выступлений, Стрельцов занимает четвертое место среди лучших бомбардиров в истории сборной СССР — 25 мячей в 38 матчах.

Последние годы жизни

По окончании карьеры Стрельцов поступил в Институт физической культуры, где учился на тренера. После чего вновь вернулся в родное «Торпедо», став тренером детских команд московского клуба.

В последние годы у Эдуарда Стрельцова был диагностирован рак легких. Его первая жена Алла считала, что Стрельцов заработал рак еще в тюрьме из-за неправильного питания и дурных условий.

Стрельцов умер 22 июля 1990 на следующий день после того, как ему исполнилось 53 года. За несколько месяцев до смерти, в марте 1990 года Эдуард Анатольевич из последних сил посетил похороны своего легендарного партнера по сборной СССР — Льва Яшина.

Стрельцов был безмежно одарен футбольным талантом, что вкупе с непростой судьбой и стало главной причиной того, что футболиста помнят спустя годы после завершения им карьеры. Одна из книг, посвященных Стрельцову, называется «Человек без локтей». Ее автор Александр Нилин был лично знаком с футболистом. Несмотря на обвинения в звездной болезни Стрельцов никогда не позволял себе прибегать к нечестной игре и сумел прожить жизнь без помощи локтей — никого на своем пути не оттолкнул и не оттиснул.