Тренер самарских «Крыльев» назвал свою главную слабость

Источник: Соцсети

58-летний Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.

— В чем вы неидеальны? Может, вы курите или пьете?

— Не курю и не пью, но то, что люблю покушать, к сожалению, этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Но сейчас они меня. Слишком сложный отрезок времени был, и я немножечко стал больше, чем раньше.

— Как с этим боретесь?

— Некогда и бороться. Обычно я с этим борюсь, когда межсезонье. Я могу нормально сразу похудеть в этот момент. Из последнего самый большой момент, связанный с похудением, был, когда большая пауза была в ковид. Я прям очень много похудел.

— Сколько сбросили?

— 8−10 кг. Тут не надо говорить количеством. Главное, чтобы это не остановилось, чтобы это продолжилось. У каждого свое слабое место. Наверное, да, вот здесь оно у меня есть. Но уверен, что у меня была бы возможность похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе. Мне ее не хочется делать.

— То есть вы стресс заедаете?

— Да, именно так, — сказал Осинькин в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.