Тренер самарских «Крыльев» назвал свою главную слабость
Главный тренер клуба РПЛ «Крылья Советов» Игорь Осинькин рассказал, что заедает стресс.
Главный тренер клуба РПЛ «Крылья Советов» Игорь Осинькин рассказал, что заедает стресс.
58-летний Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.
— В чем вы неидеальны? Может, вы курите или пьете?
— Не курю и не пью, но то, что люблю покушать, к сожалению, этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Но сейчас они меня. Слишком сложный отрезок времени был, и я немножечко стал больше, чем раньше.
— Как с этим боретесь?
— Некогда и бороться. Обычно я с этим борюсь, когда межсезонье. Я могу нормально сразу похудеть в этот момент. Из последнего самый большой момент, связанный с похудением, был, когда большая пауза была в ковид. Я прям очень много похудел.
— Сколько сбросили?
— 8−10 кг. Тут не надо говорить количеством. Главное, чтобы это не остановилось, чтобы это продолжилось. У каждого свое слабое место. Наверное, да, вот здесь оно у меня есть. Но уверен, что у меня была бы возможность похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе. Мне ее не хочется делать.
— То есть вы стресс заедаете?
— Да, именно так, — сказал Осинькин в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.
«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу в РПЛ занимая шестую строчку в турнирной таблице, в активе команды 29 очков. Самарцы остаются самой забивающей командой в чемпионате, они забили 36 мячей в ворота соперников.