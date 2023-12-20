Установка Карпина помогла команде из Ростова победить в КВН

«И так, “Флэш Рояль”, играете в Москве, на выезде. Играем красиво, но без подкатов, тем более в финале женских команд нет. Игорь в нападении, Карен и Сережа по флангам, Рома в полузащите, Андрей на воротах, а Леху я бы вообще не выпускал. Вперед — Ростов, без медалей не возвращайтесь», — сказал перед финалом Валерий Карпин.