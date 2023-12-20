Установка Карпина помогла команде из Ростова победить в КВН
Ростовская команда «Флэш Рояль» стала победителем Высшей лиги КВН.
Ростовская команда «Флэш Рояль» стала победителем Высшей лиги КВН.
Финальная игра Высшей лиги КВН состоялась накануне в московском Крокус Сити Холле.
Перед финалом команде дал установку главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин.
«И так, “Флэш Рояль”, играете в Москве, на выезде. Играем красиво, но без подкатов, тем более в финале женских команд нет. Игорь в нападении, Карен и Сережа по флангам, Рома в полузащите, Андрей на воротах, а Леху я бы вообще не выпускал. Вперед — Ростов, без медалей не возвращайтесь», — сказал перед финалом Валерий Карпин.
В финале команде «Флэш Рояль» противостояли «Атомная сборная», «Ровеньки» и «Сборная МАИ». Донская команда получила максимальные баллы во всех конкурсах и стала первым в истории Ростова-на-Дону коллективом, которому удалось победить в Высшей лиге КВН.
Финал Высшей лиги КВН будет показан на «Первом канале» 30 декабря в 21:35 по московскому времени.