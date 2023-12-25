«Спартак» объявил о возрождении «Спартака-2»

Ближайшей весной «Спартак-2» начнет выступления во Второй лиге.

«Руководство ФК “Спартак-Москва” приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников Академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол.



Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии компании “ЛУКОЙЛ” по развитию клубной инфраструктуры. Ранее было объявлено о планах масштабного обновления территории в Сокольниках, где “Спартак-2” проводил свои домашние матчи», — сказано в пресс‑релизе клуба.

Это уже третье возрождение «Спартака-2» в постсоветской истории. Ранее вторая команда «красно-белых» существовала с 1992 по 2000, а также с 2013 по 2022 год. На протяжении семи последних сезонов «Спартак-2» выступал в ФНЛ, где его наивысшим результатом было пятое место. В мае 2022 года было объявлено, вторая команда «Спартака» прекращает существование из-за сокращения клубного бюджета.

За «Спартак-2» выступала часть нынешних игроков первой команды «красно-белых», среди которых Михаил Игнатов (55 матчей), Даниил Денисов (54), Павел Маслов (49), Максим Лайкин (36), Руслан Литвинов (35) и др.