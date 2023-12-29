Уткин сделал выбор между Олегом Романцевым и Валерием Газзаевым

«Романцев или Газзаев? Как тренер? Конечно, Романцев. Никакого сравнения», — написал Уткин.

Олег Романцев является самым титулованным тренером в истории российского футбола. С московским «Спартаком» он восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубка России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главных еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).

Валерий Газзаев четыре раза становился чемпионом России — три раз с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственными российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.