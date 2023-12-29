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10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Уткин сделал выбор между Олегом Романцевым и Валерием Газзаевым

Спортивный журналист Василий Уткин во время ответов на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале сделал выбор между бывшим тренером «Спартака» Олегом Романцевым и бывшим тренером ЦСКА Валерием Газзаевым.

Спартак
ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Романцев или Газзаев? Как тренер? Конечно, Романцев. Никакого сравнения», — написал Уткин.

Олег Романцев является самым титулованным тренером в истории российского футбола. С московским «Спартаком» он восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубка России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главных еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).

Валерий Газзаев четыре раза становился чемпионом России — три раз с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственными российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.

Оба специалиста успели поработать в сборной России. Романцев возглавлял национальную команду в период с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. Под его руководством сборная России смогла выйти на Евро-1996 и ЧМ-2002, но оба раза не смогла выйти из группы. Газзаев возглавлял национальную команду с 2002 по 2003 год и провел во главе сборной девять матчей.

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