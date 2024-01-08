Дзюба пристыдил легенду «Спартака»: Хватит говорить неправду
Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба отреагировал на слова Андрея Тихонова.
Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба отреагировал на слова Андрея Тихонова.
Ныне выступающий за «Локомотив» Артем Дзюба в эфире YouTube-шоу с Леонидом Слуцким «Ну, так нельзя» обратился к бывшему игроку красно-белых.
«Андрей. Тихонов. Андрей Валерьевич. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: “Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со “Спартаком”?” И вы на полном серьезе говорите: “Выиграть со “Спартаком”, с любимым клубом”. Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками “Спартака”. Перестаньте! И есть еще один такой товарищ. Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал Дзюба.
«Артем никогда не заигрывал ни с какими болельщиками. Поэтому они его и ненавидят», — добавил Слуцкий.
Тихонов в составе «Спартака» выигрывал чемпионат России 8 раз. В составе красно-белых он провел 265 игр, в которых забил 90 голов. 35-летний Артем Дзюба является лучшим бомбардиров в истории чемпионатов России — 161 мяч, забитый во время выступлений за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» и «Локомотив».