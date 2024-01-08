Дзюба пристыдил легенду «Спартака»: Хватит говорить неправду

«Андрей. Тихонов. Андрей Валерьевич. Я видел нарезку, когда вы были на какой-то передаче. Вас спросили: “Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со “Спартаком”?” И вы на полном серьезе говорите: “Выиграть со “Спартаком”, с любимым клубом”. Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками “Спартака”. Перестаньте! И есть еще один такой товарищ. Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал Дзюба.