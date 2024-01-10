Тюкавин — обладатель приза лучшему молодому игроку РПЛ

«Наконец-то я добрался до этого момента, два года не мог выиграть приз “Первая пятерка”, спасибо тем, кто голосовал, поддерживает. Передаю большой привет Арсену Захаряну. Я бы отметил из 2023 года матч »Зенитом«, когда мы выиграли, хорошо, что сумели выиграть, но у нас еще есть матч в марте. Хотелось бы пожелать нам оставаться там, где сейчас, а также постараться подняться выше», — приводит ТАСС слова Тюкавина.