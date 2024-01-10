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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Тюкавин — обладатель приза лучшему молодому игроку РПЛ

21-летний игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин получил приз «Первая пятерка».

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Источник: РИА "Новости"

Тюкавин в результате опроса специалистов набрал 416 баллов, второе место занял полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла), третьим стал полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас (195). Лучшей молодой футболисткой 2023 года стала форвард «Краснодара» Медея Жаркова.

«Наконец-то я добрался до этого момента, два года не мог выиграть приз “Первая пятерка”, спасибо тем, кто голосовал, поддерживает. Передаю большой привет Арсену Захаряну. Я бы отметил из 2023 года матч »Зенитом«, когда мы выиграли, хорошо, что сумели выиграть, но у нас еще есть матч в марте. Хотелось бы пожелать нам оставаться там, где сейчас, а также постараться подняться выше», — приводит ТАСС слова Тюкавина.

Тюкавин — воспитанник «Динамо» и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Всего за «Динамо» Тюкавин провел 114 игр, в которых забил 32 мяча и отдал 22 голевые передачи. В составе российской сборной нападающий провел 3 игры, не отметившись результативными действиями. 1 декабря Тюкавин продлил контракт с «Динамо», соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

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