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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» объявил о переходе Роналдо

Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос стал игроком «Ростова».

Ростов
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Источник: ФК "Ростов"

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании 23-летнего нападающего.

«Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!» — написано в заявлении «Ростова».

Болгарский портал «Тема Спорт» ранее сообщал, что трансфер обойдется «Ростову» в 2 миллиона евро.

Нападающий является воспитанником «Сан-Каэтано», последние 1,5 года играл за болгарский «Левски». В сезоне-2023/24 бразильский форвард провел 25 матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

За «Левски» Роналдо выступал с лета 2022 года. Недавно футболист получил болгарское гражданство.

После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится в начале марта.

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