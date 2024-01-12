«Ростов» объявил о переходе Роналдо
Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос стал игроком «Ростова».
Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос стал игроком «Ростова».
«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании 23-летнего нападающего.
«Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!» — написано в заявлении «Ростова».
Болгарский портал «Тема Спорт» ранее сообщал, что трансфер обойдется «Ростову» в 2 миллиона евро.
Нападающий является воспитанником «Сан-Каэтано», последние 1,5 года играл за болгарский «Левски». В сезоне-2023/24 бразильский форвард провел 25 матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.
За «Левски» Роналдо выступал с лета 2022 года. Недавно футболист получил болгарское гражданство.
После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится в начале марта.