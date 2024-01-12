«Ростов» объявил о переходе Роналдо

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании 23-летнего нападающего.

«Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!» — написано в заявлении «Ростова».

Болгарский портал «Тема Спорт» ранее сообщал, что трансфер обойдется «Ростову» в 2 миллиона евро.

Нападающий является воспитанником «Сан-Каэтано», последние 1,5 года играл за болгарский «Левски». В сезоне-2023/24 бразильский форвард провел 25 матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

За «Левски» Роналдо выступал с лета 2022 года. Недавно футболист получил болгарское гражданство.