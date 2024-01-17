Игрок сборной Армении Арутюнян стал футболистом «Сочи»

В текущем сезоне Арутюнян провел 22 матча во всех турнирах за «Пюник», в них он забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Он является двукратным чемпионом Армении и обладателем Суперкубка страны. В марте 2022 года Арутюнян дебютировал за сборную Армению, футболист провел за национальную команду 9 матчей.