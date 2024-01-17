Игрок сборной Армении Арутюнян стал футболистом «Сочи»
«Сочи» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника сборной Армении Ованеса Арутюняна.
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«Сочи» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника сборной Армении Ованеса Арутюняна.
В текущем сезоне Арутюнян провел 22 матча во всех турнирах за «Пюник», в них он забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Он является двукратным чемпионом Армении и обладателем Суперкубка страны. В марте 2022 года Арутюнян дебютировал за сборную Армению, футболист провел за национальную команду 9 матчей.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в € 400 тыс.
«Сочи» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая последнюю строчку в турнирной таблице и набрав 11 очков.