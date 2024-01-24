Жена Карпина сообщила о переезде с детьми в Эстонию без супруга

Валерий и Дарья в браке с 2017 года, у пары двое совместных детей дочери Дарья, которая родилась в 2018 году и Александра, она появилась на свет в апреле 2020 года. Также у Дарьи есть дочь от первого брака. Супруги являются уроженцами эстонского города Нарва.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться.



Валерий Георгиевич уходит летом из “Ростова”? Нет. Переезжаю я и девочки. На самом деле не в Нарву, а в Таллин. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовительный, поэтому переезжаем готовиться к школе. Детям в Таллине проще выучить язык, чем в Нарве», — написала Дарья в одной из своих соцсетей отвечая на вопросы подписчиков.