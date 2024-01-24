Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
22.01
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
26.01
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
26.01
Альмерия
Алавес
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Карпина сообщила о переезде с детьми в Эстонию без супруга

Жена главного тренера сборной России и клуба «Ростов» Валерия Карпина Дарья рассказала о том, что уезжает вместе с детьми в Эстонию без мужа.

Россия
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Валерий и Дарья в браке с 2017 года, у пары двое совместных детей дочери Дарья, которая родилась в 2018 году и Александра, она появилась на свет в апреле 2020 года. Также у Дарьи есть дочь от первого брака. Супруги являются уроженцами эстонского города Нарва.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться.

Валерий Георгиевич уходит летом из “Ростова”? Нет. Переезжаю я и девочки. На самом деле не в Нарву, а в Таллин. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовительный, поэтому переезжаем готовиться к школе. Детям в Таллине проще выучить язык, чем в Нарве», — написала Дарья в одной из своих соцсетей отвечая на вопросы подписчиков.

Контракт Карпина со сборной России истекает в августе 2024 года, а с «Ростовом» у тренера действует соглашение до 2026 года.

 Жена Карпина сообщила о переезде с детьми в Эстонию без супруга
Мадридский «Атлетико» подписал вратаря сборной Румынии
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь