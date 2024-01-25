Гол Облякова помог ЦСКА обыграть «Торпедо» на сборах в Абу-Даби
ЦСКА обыграл столичное «Торпедо» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби.
ЦСКА обыграл столичное «Торпедо» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби.
Первый гол в матче был забит нападающим «Торпедо» Игорем Лебеденко на 10-й минуте. Спустя шесть минут армейцам удалось сравнять счет усилиями Тамерлана Мусаева. Для него этот гол стал первым в карьере за ЦСКА. На 45-й минуте «Торпедо» снова вышло вперед благодаря голу Дмитрия Полоза. Спустя три минуты счет сравнял защитник ЦСКА Виллиан Роша, а победный мяч в ворота соперника забил полузащитник Иван Обляков, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейской команды.
Для «Торпедо» этот матч стал первым на зимних сборах. ЦСКА в воскресенье, 21 января, разгромил оманский «Сохар» со счетом 4:1.
В следующем товарищеском матче армейцы встретятся с узбекистанским «Андижаном», а «Торпедо» сыграет с клубом и ОАЭ.