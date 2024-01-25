Гол Облякова помог ЦСКА обыграть «Торпедо» на сборах в Абу-Даби

Первый гол в матче был забит нападающим «Торпедо» Игорем Лебеденко на 10-й минуте. Спустя шесть минут армейцам удалось сравнять счет усилиями Тамерлана Мусаева. Для него этот гол стал первым в карьере за ЦСКА. На 45-й минуте «Торпедо» снова вышло вперед благодаря голу Дмитрия Полоза. Спустя три минуты счет сравнял защитник ЦСКА Виллиан Роша, а победный мяч в ворота соперника забил полузащитник Иван Обляков, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейской команды.