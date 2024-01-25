«Динамо» разгромило клуб из Катара, забив девять мячей
Московское «Динамо» завершило тренировочный сбор в Катаре победой над «Аль-Вакрой», Смолов и Тюкавин оформили по дублю.
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Московское «Динамо» завершило тренировочный сбор в Катаре победой над «Аль-Вакрой», Смолов и Тюкавин оформили по дублю.
Футболисты «Динамо» разгромили «Аль-Вакру» в товарищеском матче со счетом 9:2. После первого тайма счет уже был 7:1 в пользу команды Марцела Лички. По дублю забили Федор Смолов и Константин Тюкавин. Также отличились Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев и полузащитник Даниил Фомин.
Во втором тайме бело-голубые забили еще два мяча в ворота соперника. Авторами голов стали Денис Макаров и 19-летний нападающий Александр Чупаев.
Для «Динамо» этот товарищеский матч стал вторым на зимних сборах. В первой игре бело-голубые обыграли чемпиона Словакии «Слован» со счетом 2:1.