«Динамо» разгромило клуб из Катара, забив девять мячей

Футболисты «Динамо» разгромили «Аль-Вакру» в товарищеском матче со счетом 9:2. После первого тайма счет уже был 7:1 в пользу команды Марцела Лички. По дублю забили Федор Смолов и Константин Тюкавин. Также отличились Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев и полузащитник Даниил Фомин.

Во втором тайме бело-голубые забили еще два мяча в ворота соперника. Авторами голов стали Денис Макаров и 19-летний нападающий Александр Чупаев.