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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» на сборах в Абу-Даби обыграл «Торпедо»

Московский «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0) в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отличились арендованный у «Пари НН» нападающий Тимур Сулейманов (9') и албанский защитник Марио Митай (13').

После матча команда отправится в Дубай, где вечером ей предстоит провести еще товарищескую встречу против действующего чемпиона Армении «Урарту».

На зимних тренировочных сборах в ОАЭ «Локомотив» провел уже пять матчей. Подопечные Михаила Галактионова обыграли саудовский «Аль-Охдуд» (2:0), «Урал» (4:2), казахстанский «Кайрат» (4:1), а также уступили тольяттинскому «Акрону» (0:2).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В первом матче после зимнего перерыва «железнодорожники» в гостях сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 3 марта.

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