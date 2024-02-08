«Локомотив» на сборах в Абу-Даби обыграл «Торпедо»

Забитыми мячами отличились арендованный у «Пари НН» нападающий Тимур Сулейманов (9') и албанский защитник Марио Митай (13').

После матча команда отправится в Дубай, где вечером ей предстоит провести еще товарищескую встречу против действующего чемпиона Армении «Урарту».

На зимних тренировочных сборах в ОАЭ «Локомотив» провел уже пять матчей. Подопечные Михаила Галактионова обыграли саудовский «Аль-Охдуд» (2:0), «Урал» (4:2), казахстанский «Кайрат» (4:1), а также уступили тольяттинскому «Акрону» (0:2).