«Локомотив» на сборах в Абу-Даби обыграл «Торпедо»
Московский «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0) в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.
Московский «Локомотив» обыграл «Торпедо» (2:0) в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.
Забитыми мячами отличились арендованный у «Пари НН» нападающий Тимур Сулейманов (9') и албанский защитник Марио Митай (13').
После матча команда отправится в Дубай, где вечером ей предстоит провести еще товарищескую встречу против действующего чемпиона Армении «Урарту».
На зимних тренировочных сборах в ОАЭ «Локомотив» провел уже пять матчей. Подопечные Михаила Галактионова обыграли саудовский «Аль-Охдуд» (2:0), «Урал» (4:2), казахстанский «Кайрат» (4:1), а также уступили тольяттинскому «Акрону» (0:2).
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В первом матче после зимнего перерыва «железнодорожники» в гостях сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 3 марта.