«Балтика» арендовала нападающего «Рубина» Фамейе

Нападающий из Ганы будет выступать в «Балтике» до конца нынешнего сезона на правах аренды.

Фамейе перешел в «Рубин» летом 2022 года в качестве свободного агента. До этого футболист выступал в чемпионате Беларуси за «Белшину» и брестское «Динамо». В этом сезоне 26-летний нападающий провел за казанцев 15 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

«Балтика» занимает в турнирной таблице РПЛ предпоследнее, 15-е место, и отстает от зоны стыковых матчей на два очка. По итогам первой части сезона калининградцы имеют худшую атаку в чемпионате — в 18 матчах они забили всего 12 мячей.