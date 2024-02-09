ЦСКА проиграл аутсайдеру РПЛ в товарищеском матче

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У армейцев мяч в ворота соперника на девятой минуте матча забил чилийский нападающий Виктор Давила, на этот гол футболисты «Сочи» ответили двумя голами, на 12-й минуте отличился нападающий Никита Бурмистров, а в концовке первого тайма, на 43-й минуте, гол забил полузащитник Мартин Крамарич.

Поражение от команды, идущей на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, стало первым для ЦСКА в межсезонье, до этого армейцы выиграли четыре матча.