ЦСКА проиграл аутсайдеру РПЛ в товарищеском матче
Московский ЦСКА уступил «Сочи» со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборах в Турции.
Сочи
ЦСКА
У армейцев мяч в ворота соперника на девятой минуте матча забил чилийский нападающий Виктор Давила, на этот гол футболисты «Сочи» ответили двумя голами, на 12-й минуте отличился нападающий Никита Бурмистров, а в концовке первого тайма, на 43-й минуте, гол забил полузащитник Мартин Крамарич.
Поражение от команды, идущей на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, стало первым для ЦСКА в межсезонье, до этого армейцы выиграли четыре матча.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Сочи» расположился на последней строчке с 11 очками.