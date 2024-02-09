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17:18 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА проиграл аутсайдеру РПЛ в товарищеском матче

Московский ЦСКА уступил «Сочи» со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборах в Турции.

Сочи
ЦСКА
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Источник: https://t.me/Sochipfc

У армейцев мяч в ворота соперника на девятой минуте матча забил чилийский нападающий Виктор Давила, на этот гол футболисты «Сочи» ответили двумя голами, на 12-й минуте отличился нападающий Никита Бурмистров, а в концовке первого тайма, на 43-й минуте, гол забил полузащитник Мартин Крамарич.

Поражение от команды, идущей на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, стало первым для ЦСКА в межсезонье, до этого армейцы выиграли четыре матча.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Сочи» расположился на последней строчке с 11 очками.

 ЦСКА проиграл аутсайдеру РПЛ в товарищеском матче
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