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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» забил 11 мячей клубу из ОАЭ в товарищеском матче

Московский «Локомотив» на сборах в ОАЭ в товарищеском матче обыграл местный клуб «Гульф Юнайтед» (11:1).

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Источник: БЕЛТА

В составе «железнодорожников» хет-триком отметился нападающий Владислав Сарвели. Также отличились Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков, Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский.

«Гульф Юнайтед» выступает во втором по силе дивизионе ОАЭ, где в данный момент занимает 14-е месте.

На зимних тренировочных сборах в ОАЭ «Локомотив» провел восемь матчей, в которых одержал семь побед. Заключительную игру «железнодорожники» проведут в субботу, 24 февраля, против «Ростова».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В первом матче после зимнего перерыва команда Михаила Галактионова на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 3 марта.

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