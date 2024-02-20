«Локомотив» забил 11 мячей клубу из ОАЭ в товарищеском матче
Московский «Локомотив» на сборах в ОАЭ в товарищеском матче обыграл местный клуб «Гульф Юнайтед» (11:1).
Московский «Локомотив» на сборах в ОАЭ в товарищеском матче обыграл местный клуб «Гульф Юнайтед» (11:1).
В составе «железнодорожников» хет-триком отметился нападающий Владислав Сарвели. Также отличились Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков, Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский.
«Гульф Юнайтед» выступает во втором по силе дивизионе ОАЭ, где в данный момент занимает 14-е месте.
На зимних тренировочных сборах в ОАЭ «Локомотив» провел восемь матчей, в которых одержал семь побед. Заключительную игру «железнодорожники» проведут в субботу, 24 февраля, против «Ростова».
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В первом матче после зимнего перерыва команда Михаила Галактионова на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 3 марта.