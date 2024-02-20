«Локомотив» забил 11 мячей клубу из ОАЭ в товарищеском матче

В составе «железнодорожников» хет-триком отметился нападающий Владислав Сарвели. Также отличились Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков, Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский.

«Гульф Юнайтед» выступает во втором по силе дивизионе ОАЭ, где в данный момент занимает 14-е месте.

На зимних тренировочных сборах в ОАЭ «Локомотив» провел восемь матчей, в которых одержал семь побед. Заключительную игру «железнодорожники» проведут в субботу, 24 февраля, против «Ростова».