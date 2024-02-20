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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ахмат» подписал марокканца Талаля из чемпионата Молдавии

Полузащитник «Шерифа» Мохамед Амин Талал подписал контракт с «Ахматом». Об этом сообщает официальный сайт грозненского клуба.

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Источник: VK.COM/AKHMATGROZNY

Соглашение с 28-летним марокканцем рассчитано на 2,5 года. По информации Transfermarkt, трансфер игрока обошелся «Ахмату» в 750 тыс. евро.

Талал выступал за «Шериф» с января 2023 года. За молдавский клуб марокканец 40 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. Вместе с «Шерифом» Талал выиграл чемпионат и Кубок Молдавии, а также играл в плей-офф Лиги конференций и на групповом этапе Лиги Европы.

До этого Талал выступал за французские клубы «Орлеан» и «Бастия».

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