«Ахмат» подписал марокканца Талаля из чемпионата Молдавии

Соглашение с 28-летним марокканцем рассчитано на 2,5 года. По информации Transfermarkt, трансфер игрока обошелся «Ахмату» в 750 тыс. евро.

Талал выступал за «Шериф» с января 2023 года. За молдавский клуб марокканец 40 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. Вместе с «Шерифом» Талал выиграл чемпионат и Кубок Молдавии, а также играл в плей-офф Лиги конференций и на групповом этапе Лиги Европы.