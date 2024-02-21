Федор Смолов: компьютерные игры нужны каждому человеку

«Чем для меня являются компьютерные игры? Профессия спортсмена подразумевает ежедневное общение с большим количеством людей. И компьютерные игры — час-два в день — это некий уход от реальности, когда ты можешь побыть наедине с собой. Я считаю, что это нужно каждому человеку. В компьютерных играх я также всегда хочу побеждать. И я, наверное, достаточно токсичный в этом плане: когда моя команда проигрывает, то я всегда говорю, что надо собраться и побеждать», — сказал Смолов.