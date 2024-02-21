Федор Смолов: компьютерные игры нужны каждому человеку
Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о своем увлечении компьютерными играми. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о своем увлечении компьютерными играми. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
34-летний футболист отвечал на вопросы болельщиков «бело-голубых» во время клубного стрима в Twitch. Один из них касался увлечения Смолова компьютерными играми, в частности Counter-Strike.
«Чем для меня являются компьютерные игры? Профессия спортсмена подразумевает ежедневное общение с большим количеством людей. И компьютерные игры — час-два в день — это некий уход от реальности, когда ты можешь побыть наедине с собой. Я считаю, что это нужно каждому человеку. В компьютерных играх я также всегда хочу побеждать. И я, наверное, достаточно токсичный в этом плане: когда моя команда проигрывает, то я всегда говорю, что надо собраться и побеждать», — сказал Смолов.
Смолов вернулся в «Динамо» зимой 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В первом матче после зимнего перерыва «бело-голубые» дома сыграют с «Локомотивом». Игра состоится 3 марта.