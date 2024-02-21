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09:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Федор Смолов: компьютерные игры нужны каждому человеку

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о своем увлечении компьютерными играми. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

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Источник: Пресс-служба ФК "Динамо"

34-летний футболист отвечал на вопросы болельщиков «бело-голубых» во время клубного стрима в Twitch. Один из них касался увлечения Смолова компьютерными играми, в частности Counter-Strike.

«Чем для меня являются компьютерные игры? Профессия спортсмена подразумевает ежедневное общение с большим количеством людей. И компьютерные игры — час-два в день — это некий уход от реальности, когда ты можешь побыть наедине с собой. Я считаю, что это нужно каждому человеку. В компьютерных играх я также всегда хочу побеждать. И я, наверное, достаточно токсичный в этом плане: когда моя команда проигрывает, то я всегда говорю, что надо собраться и побеждать», — сказал Смолов.

Смолов вернулся в «Динамо» зимой 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В первом матче после зимнего перерыва «бело-голубые» дома сыграют с «Локомотивом». Игра состоится 3 марта.

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