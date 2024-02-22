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09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставший надзирателем футболист рассказал, что ждет Промеса в тюрьме

Экс-вратарь клубов «Гронинген» и «Спарта» Леонард Нинхейс, ставший надзирателем в одной из тюрем Нидерландов, рассказал, что если Квинси Промес попадет за решетку, его ждет нормальное обращение, как и с другими осужденными.

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Источник: РИА "Новости"

«Мечтаю ли я охранять Промеса? Предположим, его нашли, поймали, и он оказался в Нидерландах. Если он попадет в Венхейзен, он будет для меня всего лишь одним из заключенных. Ему не дадут оранжевый комбинезон, он получит нормальное обращение», — приводит слова Нинхейса De Telegraaf.

14 февраля суд Амстердама признал 32-летнего футболиста виновным в деле о контрабанде кокаина и заочно приговорил к шести годам тюремного заключения. Летом 2023 года Промес был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

Таким образом, общий тюремный срок футболиста в Нидерландах составляет семь с половиной лет.

После оглашения приговора Промесу суд Амстердама вынес постановление об его аресте. Это означает, что нападающий «Спартака» должен быть немедленно арестован полицией, если пересечет границу Евросоюза или любой страны, у которой заключено взаимное соглашение с Нидерландами об экстрадиции преступников. Такое соглашение имеют около 50 государств.

В 2020 году полиция перехватила в порту Антверпена две партии кокаина из Бразилии общим весом 1362 кг. По версии следствия, эта поставка принадлежала Промесу, который активно промышлял контрабандой наркотиков. После прослушивания телефонных разговоров выяснилось, что футболист «Спартака» вложил в операцию по транспортировке кокаина в Европу 200 тыс. евро, рассчитывая выручить с дальнейшей продажи около шести миллионов евро.

В феврале 2021 года Промес покинул амстердамский «Аякс» и вернулся в московский «Спартак». В этом сезоне он провел за красно-белых 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт Промеса с российским клубом действует до конца нынешнего сезона.

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