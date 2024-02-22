Футбольному клубу «Краснодар» исполнилось 16 лет
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня отмечает 16 лет с момента своего основания.
Футбольный клуб «Краснодар» сегодня отмечает 16 лет с момента своего основания.
«Друзья, поздравляем нас с вами с шестнадцатилетием! Руководство, тренеров, игроков, персонал клуба, работников стадиона, болельщиков — всех тех, кто каждый день посвящает черно-зеленым! Кто вместе с клубом в трудные минуты неудач и кто рядом во времена больших побед! Уже 16 лет мы пишем эту историю вместе!», — сказано в сообщении в клубном телеграм-канале.
«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года предпринимателем Сергеем Галицким. Клуб начал выступления со второго дивизиона и за три года сумел добраться до элиты российского футбола. «Быки» трижды становились бронзовыми призерами РПЛ, дважды выходили в финал Кубка России. Также «Краснодар» выступал на групповом этапе Лиги чемпионов и четыре раза выходил в плей-офф Лиги Европы.
В текущем сезоне «Краснодар» впервые в истории ушел на зимнюю паузу в качестве лидера РПЛ, опередив на два очка действующего чемпиона «Зенит». В первом матче после зимнего перерыва «быки» дома сыграют с «Рубином». Игра состоится 2 марта.