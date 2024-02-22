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10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольному клубу «Краснодар» исполнилось 16 лет

Футбольный клуб «Краснодар» сегодня отмечает 16 лет с момента своего основания.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Друзья, поздравляем нас с вами с шестнадцатилетием! Руководство, тренеров, игроков, персонал клуба, работников стадиона, болельщиков — всех тех, кто каждый день посвящает черно-зеленым! Кто вместе с клубом в трудные минуты неудач и кто рядом во времена больших побед! Уже 16 лет мы пишем эту историю вместе!», — сказано в сообщении в клубном телеграм-канале.

«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года предпринимателем Сергеем Галицким. Клуб начал выступления со второго дивизиона и за три года сумел добраться до элиты российского футбола. «Быки» трижды становились бронзовыми призерами РПЛ, дважды выходили в финал Кубка России. Также «Краснодар» выступал на групповом этапе Лиги чемпионов и четыре раза выходил в плей-офф Лиги Европы.

В текущем сезоне «Краснодар» впервые в истории ушел на зимнюю паузу в качестве лидера РПЛ, опередив на два очка действующего чемпиона «Зенит». В первом матче после зимнего перерыва «быки» дома сыграют с «Рубином». Игра состоится 2 марта.

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