Футбольному клубу «Краснодар» исполнилось 16 лет

«Друзья, поздравляем нас с вами с шестнадцатилетием! Руководство, тренеров, игроков, персонал клуба, работников стадиона, болельщиков — всех тех, кто каждый день посвящает черно-зеленым! Кто вместе с клубом в трудные минуты неудач и кто рядом во времена больших побед! Уже 16 лет мы пишем эту историю вместе!», — сказано в сообщении в клубном телеграм-канале.

«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года предпринимателем Сергеем Галицким. Клуб начал выступления со второго дивизиона и за три года сумел добраться до элиты российского футбола. «Быки» трижды становились бронзовыми призерами РПЛ, дважды выходили в финал Кубка России. Также «Краснодар» выступал на групповом этапе Лиги чемпионов и четыре раза выходил в плей-офф Лиги Европы.