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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже

Португальский специалист приводил «Порту» к победе в Кубке чемпионов в 1987 году.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В возрасте 78 лет скончался футбольный тренер Артур Жорже.

Португалец осенью 2003 года сменил Валерия Газзаева на посту главного тренера ЦСКА. Артур Жорже привел армейцев к победе в Суперкубке России в 2004 году. Под его руководством в 20 матчах было одержано всего 9 побед, и в июле 2004 года руководство ЦСКА приняло решение вернуть Газзаева, который меньше, чем через год привел клуб к победе в Кубке УЕФА.

Сам Жорже заявлял, что владельцу ЦСКА Евгению Гинеру не хватило терпения, ведь команда играла нормально и шла в тройке лидеров.

Артур Жорже свою карьеру игрока провел в португальских клубах «Порту», «Академике», «Бенфике» и «Белененсеше», а также в «Рочестер Лайонс» из США. На счету футболиста 16 матче и 1 гол в составе сборной Португалии.

Помимо ЦСКА, Жорже возглавлял португальские «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту», «Бенфику», французские «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», был главным тренером сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.

Главным достижением в карьере Артура Жорже стала первая в истории «Порту» победе в Кубке европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1987 году. Тогда португальцы в финале обыграли мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1, а в полуфинале подопечные Жорже прошли команду Валерия Лобановского — киевское «Динамо».

Вместе с «Порту» Жорже также становился трехкратным чемпионом Португалии — в 1985, 1986, 1990 годах. «ПСЖ» под руководством специалиста стал обладателем Кубка Франции (1993) и чемпионом страны (1994).

 Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже
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