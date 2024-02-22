Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже

В возрасте 78 лет скончался футбольный тренер Артур Жорже.

Португалец осенью 2003 года сменил Валерия Газзаева на посту главного тренера ЦСКА. Артур Жорже привел армейцев к победе в Суперкубке России в 2004 году. Под его руководством в 20 матчах было одержано всего 9 побед, и в июле 2004 года руководство ЦСКА приняло решение вернуть Газзаева, который меньше, чем через год привел клуб к победе в Кубке УЕФА.

Сам Жорже заявлял, что владельцу ЦСКА Евгению Гинеру не хватило терпения, ведь команда играла нормально и шла в тройке лидеров.

Артур Жорже свою карьеру игрока провел в португальских клубах «Порту», «Академике», «Бенфике» и «Белененсеше», а также в «Рочестер Лайонс» из США. На счету футболиста 16 матче и 1 гол в составе сборной Португалии.

Помимо ЦСКА, Жорже возглавлял португальские «Белененсеш», «Портимоненсе», «Порту», «Бенфику», французские «Расинг» и «Пари Сен-Жермен», был главным тренером сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.

Главным достижением в карьере Артура Жорже стала первая в истории «Порту» победе в Кубке европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1987 году. Тогда португальцы в финале обыграли мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1, а в полуфинале подопечные Жорже прошли команду Валерия Лобановского — киевское «Динамо».