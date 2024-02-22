Промес поставил условие для дачи показаний в суде Нидерландов

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Как сообщает «РБК Спорт», футболист Квинси Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд, но только при условии, что его не арестуют. В окружении игрока подчеркивают, что Промес готов приехать в Нидерланды при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

14 февраля суд Амстердама признал 32-летнего футболиста виновным в деле о контрабанде кокаина и заочно приговорил к шести годам тюремного заключения. Летом 2023 года Промес был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом. Таким образом, общий тюремный срок футболиста в Нидерландах составляет семь с половиной лет.

После оглашения приговора Промесу суд Амстердама вынес постановление об его аресте. Это означает, что нападающий «Спартака» должен быть немедленно арестован полицией, если пересечет границу Евросоюза или любой страны, у которой заключено взаимное соглашение с Нидерландами об экстрадиции преступников. Такое соглашение имеют около 50 государств.