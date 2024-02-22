Бывший игрок «Ростова» Алексей Ионов продолжит карьеру в «Урале»

В клубе из Екатеринбурга Ионов будет выступать под 11-м номером. По информации Transfermarkt, контракт с 35-летним футболистом заключен до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на один сезон. В ближайшее время Ионов прибудет в расположение своей новой команды.

В декабре прошлого года Ионов по обоюдному согласию расторг контракт с «Ростовом». В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Урал» станет восьмым российским клубом в карьере Ионова. Ранее он успел поиграть за «Зенит», «Кубань», «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Всего на счету опытного полузащитника 427 матчей, в которых он забил 67 мячей и сделал 59 результативных передач.