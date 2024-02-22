«Краснодар» объявил о подписании нападающего из Бразилии
29-летний форвард «Ботафого» Виктор Са продолжит карьеру в России.
Краснодар
29-летний форвард «Ботафого» Виктор Са продолжит карьеру в России.
«Краснодар» подписал контракт с Виктором Са. Соглашение действует до лета 2025 года.
Виктор Са ранее уже играл за пределами Бразилии — за австрийские «Капфенберг» и ЛАСК, немецкий «Вольфсбург», а также за «Аль-Джазиру» из ОАЭ. С марта 2022 года бразилец играл за «Ботафого», за который провел 93 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1.8 млн евро.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России. Команда Владимира Ивича на два очка опережает «Зенит», побеждавший в пяти последних первенствах. 2 марта в рамках 19-го тура «быки» дома сыграют с казанским «Рубином».