«Краснодар» объявил о подписании нападающего из Бразилии

Виктор Са ранее уже играл за пределами Бразилии — за австрийские «Капфенберг» и ЛАСК, немецкий «Вольфсбург», а также за «Аль-Джазиру» из ОАЭ. С марта 2022 года бразилец играл за «Ботафого», за который провел 93 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.