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18:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» объявил о подписании нападающего из Бразилии

29-летний форвард «Ботафого» Виктор Са продолжит карьеру в России.

Краснодар
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Источник: AFP 2023

«Краснодар» подписал контракт с Виктором Са. Соглашение действует до лета 2025 года.

Виктор Са ранее уже играл за пределами Бразилии — за австрийские «Капфенберг» и ЛАСК, немецкий «Вольфсбург», а также за «Аль-Джазиру» из ОАЭ. С марта 2022 года бразилец играл за «Ботафого», за который провел 93 матча, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1.8 млн евро.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России. Команда Владимира Ивича на два очка опережает «Зенит», побеждавший в пяти последних первенствах. 2 марта в рамках 19-го тура «быки» дома сыграют с казанским «Рубином».

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