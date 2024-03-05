Экс-защитник «Рубина» требует с клуба 8,5 млн рублей

В феврале 2023 года Ширяев подписал контракт с «Рубином» сроком на полтора года, однако уже в октябре соглашение с 28-летним футболистом было расторгнуто в одностороннем порядке.

По информации источника, при расторжении контракта «Рубин» выплатил Ширяеву компенсацию за три месяца. Ширяева такой подход не устроил и он обратился в палату по разрешению споров, которая оштрафовала казанцев на 1 млн рублей за досрочное расторжение контракта, но отказала игроку в выплате требуемой суммы.

В результате Ширяев написал заявление в CAS и требует от «Рубина» выплату в размере 8,5 млн рублей.