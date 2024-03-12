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08:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Константин Генич назвал следующего главного тренера «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич в своем телеграм-канале рассказал, кто станет новым главным тренером московского «Спартака».

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Следующий тренер “Спартака” — Валерий Карпин. Скриньте», — написал Генич.

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба сформировало шорт-лист из четырех кандидатов на пост нового главного тренера команды. При этом, по информации источника, кандидатуры Карпина в этом списке нет.

Валерий Карпин совмещает работу главным тренером в «Ростове» и сборной России. В этом сезоне клуб идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Ранее в РФС заявляли о намерении провести с Карпиным переговоры по новому контракту с национальной сборной, который истекает в августе этого года.

«Спартак» занимает на шестое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков. В предыдущем туре «красно-белые» дома уступили воронежскому «Факелу» (0:2). В следующем туре «красно-белые» дома сыграют с «Уралом».

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