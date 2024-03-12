Константин Генич назвал следующего главного тренера «Спартака»

«Следующий тренер “Спартака” — Валерий Карпин. Скриньте», — написал Генич.

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба сформировало шорт-лист из четырех кандидатов на пост нового главного тренера команды. При этом, по информации источника, кандидатуры Карпина в этом списке нет.

Валерий Карпин совмещает работу главным тренером в «Ростове» и сборной России. В этом сезоне клуб идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Ранее в РФС заявляли о намерении провести с Карпиным переговоры по новому контракту с национальной сборной, который истекает в августе этого года.