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09:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Этого нужно было менять до паузы». Быстров — об Абаскале

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«После того момента, как он переподписал контракт, я не вижу никаких положительных моментов в игре “Спартака”. Внутри коллектива не улучшается обстановка, я не знаю, что выделить по игровым моментам. То, что его надо было менять после переподписания контракта, было понятно до паузы. Посмотрите на его поведение. Если вы нас кормите завтраками, говорите, что клуб должен бороться за какие‑то места… Где?» — сказал Быстров.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале прошлого года испанец продлил контракт с «красно‑белыми» до лета 2025 года. В прошлом сезоне 34-летний специалист привел команду к бронзовым медалям чемпионата России.

В этом сезоне «Спартак» занимает на шестое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков. В предыдущем туре «красно-белые» дома уступили воронежскому «Факелу» (0:2).

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