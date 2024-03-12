«Этого нужно было менять до паузы». Быстров — об Абаскале

«После того момента, как он переподписал контракт, я не вижу никаких положительных моментов в игре “Спартака”. Внутри коллектива не улучшается обстановка, я не знаю, что выделить по игровым моментам. То, что его надо было менять после переподписания контракта, было понятно до паузы. Посмотрите на его поведение. Если вы нас кормите завтраками, говорите, что клуб должен бороться за какие‑то места… Где?» — сказал Быстров.