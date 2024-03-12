«Спартак» заплатит Абаскалю в случае увольнения более €1 млн

Именно €1,8 млн составляет суммарный размер зарплаты испанского специалиста до конца контракта.

Ранее в СМИ появилась информация, что в «Спартаке» выбрали четырех кандидатов на замену Абаскалю.

«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ проиграл «Факелу» со счетом 0:2 и опустился на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.