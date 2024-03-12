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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» заплатит Абаскалю в случае увольнения более €1 млн

Московский «Спартак» заплатит Гильермо Абаскалю около €1,8 млн в случае досрочного расторжения контракта по решению руководства красно-белых, сообщает «Спорт-Экспресс».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

Именно €1,8 млн составляет суммарный размер зарплаты испанского специалиста до конца контракта.

Ранее в СМИ появилась информация, что в «Спартаке» выбрали четырех кандидатов на замену Абаскалю.

«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ проиграл «Факелу» со счетом 0:2 и опустился на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале прошлого года тренер продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года. В прошлом сезоне 34-летний специалист привел команду к бронзовым медалям чемпионата России.

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