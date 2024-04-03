Карпин заявил, что не мечтает вернуться в «Спартак»

— Каждый раз, когда что-то шатается под Гильермо Абаскалем, вас пишут в претенденты. Ни разу не связывались?

— Это вопрос? Нет.

— У вас есть мечта, связанная со «Спартаком»?

— Да нет.

— Никакого желания и мечты поработать в «Спартаке» еще больше нет?

— Мечты? Я уже работал. Мечта — это когда ты хочешь чего-то, наверное, чего не достиг или не достигал никогда. Я уже там был. Цель? Нет у меня такой цели, у меня цель на данный момент — тренировать «Ростов» и сборную России, — сказал Карпин в выпуске «Это футбол, брат!».

С 2008 года Карпин был генеральным директором «Спартака», весной 2009 года он временно возглавил команду после увольнения главного тренера Микаэля Лаудрупа. Осенью того же года Карпин получил тренерскую лицензию А и поступил на курсы по получению лицензии Pro. С этого момента стал считаться главным тренером «красно-белых». В 2011 году ушел с поста по собственному желанию, а уже в конце 2012 года вновь стал и.о. главного тренера и впоследствии подписал контракт на 1,5 года. 18 марта 2014 года «Спартак» и Карпин расстались по обоюдному согласию.